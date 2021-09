Uomo sbalzato dal monopattino: investitore denunciato

E' stato denunciato il ragazzo di 20 anni che nella serata di ieri, giovedì 9 settembre 2021, ha investito un arconatese di 61 anni mentre si trovava sul suo monopattino.

La denuncia

E' stato denunciato a piede libero il 20enne che nella serata di ieri, giovedì 9 settembre, ha investito un 61enne mentre si trovava sul suo monopattino in via Beata Vergine ad Arconate. Il ragazzo, difeso dall'avvocato Roberto Grittini, al momento sarebbe stato denunciato per lesioni gravissime, ma sullo sfondo si prospetta anche l'omissione di soccorso. Infatti, stando alle testimonianze dei presenti (a quell'ora sulla pista ciclabile che costeggia la strada c'erano diverse persone a passeggio, alcune col cane al guinzaglio) l'auto sulla quale viaggiava il giovane si sarebbe dileguata senza fermarsi a prestare soccorso. A rintracciare il 20enne i Carabinieri, che stanno proseguendo tutte le indagini del caso.