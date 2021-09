Sbalzato dal monopattino, 61enne gravissimo

Sbalzato dal monopattino, è in condizioni disperate.

Sbalzato dal monopattino ad Arconate

Tragedia della strada nella serata di oggi, giovedì 9 settembre 2021, ad Arconate. Erano passate da pochi minuti le 19 quando un uomo di 61 anni, residente in paese, che stava percorrendo via Beata Vergine in monopattino, è stato sbalzato dal mezzo. Stando alle testimonianze dei presenti (a quell'ora sulla pista ciclabile che costeggia la strada c'erano diverse persone a passeggio, alcune col cane al guinzaglio) l'uomo sarebbe stato tamponato da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute tempestivamente un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l'automedica. I sanitari hanno trovato l'uomo in stato di incoscienza e, vista la situazione di assoluta emergenza, senza perdere tempo hanno provveduto a bloccare il traffico servendosi dell'automedica e di un pullman di linea che è stato posizionato di traverso lungo la carreggiata, in modo da poter prestare soccorso al paziente che era riverso in mezzo alla strada. L'uomo, che ha riportato ferite gravissime alla testa e diverse fratture agli arti inferiori, è stato stabilizzato e intubato e poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano.