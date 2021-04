Si cappotta per evitare un animale: grave in ospedale

E’ scattato l’allarme in codice rosso ieri sera, sabato 3 aprile, per un uomo che si è ribaltato a bordo della propria auto a Cisliano lungo la provinciale 236.

Uomo gravissimo dopo un incidente

L’incidente si è verificato lungo la provinciale 236 che da Cisliano porta a Gaggiano. Per soccorrere il 38enne è stato necessario l’intervento di un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano e dell’automedica, oltre che dei Vigili del Fuoco. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. E’ grave ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che hanno avviato le indagini per capire le cause dell’incidente. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo, residente a Bareggio, abbia sterzato improvvisamente per evitare un animale che stava attraversando la strada.

Diciottenne in ospedale dopo una caduta

Allarme in codice rosso, sabato 3 aprile, anche per un diciottenne vittima di una caduta a Canegrate. L’episodio è accaduto poco dopo le 21 . Soccorso dall’ambulanza, dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Malore alla stazione di Pregnana

Attorno alla mezzanotte, la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza del Cvps di Arluno alla stazione di Pregnana per soccorrere un uomo di 46 anni colpito da malore. Le sue condizioni non si sono rivelate gravi e l’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.