Uomo gambizzato in strada: è grave

Si tratta di un nordafricano con una vistosa ferita sanguinante alla tibia. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Uomo gambizzato a Magenta nella serata di ieri, lunedì 13 aprile.

Uomo gambizzato a Magenta: è stato soccorso sul ciglio della Sp12

A notarlo sul ciglio della Sp12, vicino a un’area nota per essere zona di spaccio di droga, e a prestargli i primi soccorsi, poco dopo le 20.30, è stato un passante che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Abbiategrasso, un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e l’automedica. Si tratta di un nordafricano con una vistosa ferita sanguinante alla tibia causata verosimilmente da un colpo d’arma da fuoco.

Ricoverato in codice rosso a Legnano, non sarebbe in pericolo di vita

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dov’è stato immediatamente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri indagano per ricostruire l’accaduto.