Uomo cade nel Canale Villoresi che era…vuoto. Salvato dai pompieri

Uomo cade nel Canale Villoresi che era…vuoto

Stava camminando lungo le sponde quando, all’improvviso, forse perchè scivolato, è finito nel canale secondario del Villoresi che per fortuna era ancora asciutto. E’ quanto successo ieri, giovedì 26 marzo 2021, intorno alle 18.45, in via Marcora a Inveruno. Protagonista della disavventura un uomo di 42 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme alla Polizia Locale, all’ambulanza del Cvps Arluno e all’automedica. I pompieri hanno provveduto a recuperarlo e affidarlo al personale sanitario che lo ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Magenta.