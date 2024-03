Uomo accoltellato in strada ad Abbiategrasso

L’aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì 5 marzo 2024 un via Giacomo Carini ad Abbiategrasso , ferito un uomo di 38 anni finito in ospedale.

Ferite al braccio e al costato

E’ successo poco dopo la mezzanotte. Un uomo, per cause ancora da chiarire e al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso , è stato aggredito in strada e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito con un arma da taglio con due fendenti al braccio e al costato. Come riporta l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza, sul luogo dell’evento violento sono state inviate in codice rosso un ambulanza e un’auto medica, oltre ai militari dell’arma.

Portato in ospedale a Magenta

Giunti sul posto i sanitari hanno provveduto a stabilizzare l’uomo aggredito, per poi trasportalo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, per curare le ferite riportate. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. A chiarire la dinamica dei fatti e i motivi dell’aggressione saranno i Carabinieri della stazione locale.