Un'auto si ribalta: soccorso 61enne

Un'auto si è ribaltata in via Principe Amedeo a Parabiago nella mattinata di oggi, martedì 24 giugno. A bordo c'era un uomo di 61 anni che è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto anche la Polizia Locale di Parabiago.

Doppio incidente a Parabiago nella mattinata odierna, prima via Butti e poi via Principe Amedeo

Una mattinata funestata dagli incidenti quella vissuta oggi nella Città della calzatura. Prima il sinistro che ha coinvolto due auto e una moto, con il motociclista finito in elisoccorso all'ospedale Niguarda in codice rosso, poi il secondo, avvenuto invece poco dopo le 11, soltanto tre ore dopo il primo, e che sta vedendo sul posto il personale sanitario del 118, con un'ambulanza e un'automedica, insieme agli agenti della Polizia Locale di Parabiago, che hanno chiuso l'arteria stradale.

Soccorso un uomo di 61 anni, le operazioni continuano

Secondo quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, alla guida dell'auto che si è ribaltata, per motivi che ancora non si conoscono, c'era un uomo di 61 anni che è stato estratto dalle lamiere e prontamente soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sembrano migliorate, ma la macchina dei soccorsi risulta essere ancora in loco.