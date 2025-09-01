Un'auto si ribalta: donna finisce in ospedale, non grave

RIBALTAMENTO

Momenti di paura nella mattinata di oggi, lunedì 1 settembre, in via Randaccio a Parabiago dove un'auto con a bordo una donna si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Il ribaltamento è avvenuto poco prima delle 8 in via Randaccio per cause che saranno chiarite dalle Forze dell'ordine. A bordo dell'auto, secondo quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, vi era una donna, di cui non si conosce l'età e che è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un'automedica in codice rosso.

La donna trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo

Dopo aver ricevuto le prime cure, la conducente è stata trasportata all'ospedale di Legnano in codice giallo. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale insieme ai Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto a estrarre la guidatrice dal proprio veicolo. Gli agenti hanno invece effettuato tutti i rilievi del caso. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia a seguito dell'incidente.