Un'auto finisce contro il palo: due anziani in ospedale. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio, a Castano Primo, in viale Rimembranze.

Coinvolti nel sinistro due anziani

Erano trascorse da poco le 15 nel pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio, quando un'auto guidata da un uomo di 76 anni si è schiantata contro un palo ubicato in viale Rimembranze. A bordo con l'anziano c'era una donna di 74 anni. E' stata proprio quest'ultima ad avere la peggio finendo in ospedale a Legnano in codice rosso. Anche il conducente, tuttavia, è stato trasportato nel nosocomio, a Gallarate, in codice giallo.

Le conseguenze dell'incidente

A soccorrere entrambi sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa e azzurra di Busto Arsizio. La donna ha rimediato un trauma cranico e alla schiena, mentre il passeggero un trauma cranico, al bacino e alla spalla. Resta ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Indagano i Carabinieri di Castano Primo.