Primarie Pd: anche nell'Ovest milanese stravince Schlein

Anche nell'Ovet milanese la sfida alle primarie del Partito Democratico è stata stravinta da Elly Schlein, la 37enne che ha battuto il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. A livello nazionale la Schlein ha stravinto in quasi tutti i comuni.

Primarie Pd: è la vittoria di Elly Schlein

Conferma in quasi tutti i Comuni dell'Ovest milanese per la 37enne Schlein che è la nuova segretaria del Pd prendendo il posto di Enrico Letta. I risultati sono evidenti ad esempio ad Abbiategrasso dove Schlein ha preso 330 voti contro i 108 di Bonaccini. Stesso risultato a Cassinetta di Lugagnano con Schlein 19, Bonaccini 1. Anche Albairate ha ottenuto Schlein 51, Bonaccini 14.

A Bareggio Bonaccini ha ottenuto 80 preferenze contro le 141 della sfidante; a Sedriano 53 per Bonaccini e 91 per Schlein e infine a Cisliano 831 per Bonaccini contro i 54 per Schlein. a Magenta Schlein ha preso 257 voti contro i 105 di Bonaccini. A Rosate vittoria schiacciante per Schlein con 120 voti a 34 per Schlein.

I risultati nel bollatese e nell'Alto milanese

Il risultato e il divario fra i due candidati non cambia anche nell'area del bollatese. A Novate Elly Schlein ha ottenuto 366 preferenze contro le 202 di Bonaccini. A Senago Elly Schlein ha ottenuto 152 voti contro gli 80 dello sfidante. A Bollate Elly Schlein 520 e Stefano Bonaccini 263. A Cornaredo Schlein ha ottenuto 215 voti contro i 175 di Bonaccini: a Pregnana sono stati raggiunti i 100 voti per Schlein contro i 52 per Bonaccini. A Settimo Milanese 277 voti per la giovane democratica contro i 125 del governatore.

Anche a Legnano il risultato rispecchia il trend nazionale con Bonaccini che prende 347 voti 39,25%,

e Schlein 537 60,75%. A Castano primo Bonaccini 47 voti 39,5%, Schlein 72 voti 60,5%.