Una ragazzina di 15 anni in ospedale per avere bevuto troppo

L'allarme è scattato nella tarda serata di sabato 6 novembre.

Una ragazzina di 15 anni è stata portata in ospedale per un'intossicazione etilica nella tarda serata di ieri, sabato 6 novembre, a Cornaredo.

La giovane ha iniziato a sentirsi male attorno alle 23.30 in via Don Sturzo ed è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Verde di San Pietro all'Olmo che l'ha portata all'ospedale di Rho per smaltire la sbornia.

Nella notte anche due incidenti a Legnano

Il primo, attorno alle 23, in viale Toselli, ha visto coinvolto un giovane di 19 anni investito in sella alla sua bicicletta. E' stato portato in ospedale a Castellanza ma le sue condizioni non sono gravi. Pochi minuti dopo, attorno alle 23.30, scontro tra due auto in via Filzi: sul posto due ambulanze, automedica, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Quattro persone coinvolte, tutte giovani, ma anche in questo caso nessuno è grave.