Una raccolta fondi a nome di Matteo, 37enne che da anni lottava contro il cancro

Da più di dieci anni, Matteo Losa lottava contro il cancro, ma la sua forza di volontà non è mai venuta meno fino a giovedì 6 agosto, quando l’autore di «Fiabe contro il cancro», un progetto per raccontare la malattia con gli insegnamenti delle fiabe, è morto. Quella di Matteo è una storia emozionante, ricca di determinazione e desiderio di vivere; la sua certo è stata una malattia dura, ma lui ha portato avanti questa battaglia giorno dopo giorno con grande onore.

Una raccolta fondi a nome di Matteo

AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro tre anni fa scelse Matteo come testimonial. Al ragazzo piaceva mostrare a tutti quanti come una vita dignitosa e piena fosse possibile nonostante il cancro. Adesso che Matteo non c’è più è partita una raccolta fondi a suo nome per finanziare la ricerca. La raccolta fondi rimarrà attiva fino al 31 agosto: al momento sono stati raccolti quasi 5 mila euro. L’obiettivo è però 10mila euro. “Per salvare una vita non occorre molto: solo volerlo. E Teo ci ha insegnato che i grandi obiettivi non si raggiungono mai da soli, ma solo insieme”.

Il link: https://www.donazioneinmemoria.airc.it/Home/Page/5057

