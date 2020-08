Addio a Matteo Losa, 37enne che da anni lottava contro il cancro

Addio a Matteo Losa, 37enne di Inveruno che da anni lottava contro il cancro e che lo aveva trasformato in fiabe per sperare.

Da più di dieci anni, Matteo lottava contro il cancro, ma la sua forza di volontà non è mai venuta meno fino a poche ore fa, giovedì 6 agosto, quando l’autore di «Fiabe contro il cancro», un progetto per raccontare la malattia con gli insegnamenti delle fiabe, è morto. Quella di Matteo è una storia emozionante, ricca di determinazione e desiderio di vivere; la sua certo è stata una malattia dura, ma lui ha portato avanti questa battaglia giorno dopo giorno con grande onore.

I ricordi

Sono tanti gli amici che lo ricordano, a partire dal sindaco di Inveruno Sara Bettinelli: “Un raro esempio di positività, amore per la vita ed amore per il prossimo.

Il suo seppur breve passaggio tra noi ha lasciato un segno che porteremo sempre nei nostri cuori”. Si legge sulla pagina del Comune di Buscate, che aveva ospitato la presnetazione del suo libro: “Alcune vite sono brevi ma dense, non solo per come le si è vissute ma per quel che lasciano. Pur in questo giorno tristissimo non posso non sorridere di rimando all’immagine del viso sempre sorridente di Matteo e al suo spirito positivo”.

