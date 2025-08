Una persona arrestata dai Carabinieri per tentato omicidio

Cronaca

Un 44enne fermato ad Abbiategrasso dove ha tentato di nascondersi dopo l’aggressione

Una vicenda accaduta sabato 2 agosto 2025. Ad Abbiategrasso il personale della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Vigevano, ha arrestato D.M., 44enne italiano, pluripregiudicato.

Colpito al volto con una mannaia

Alle 14 circa di sabato 2 agosto a seguito di una segnalazione pervenuta al112, i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Alfieri a Vigevano, ove poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, il 44enne aveva aggredito in maniera violenta al volto con una mannaia S.M., tunisino 53enne, senza fissa dimora, pregiudicato, per poi dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Si è consegnato ai Carabinieri

La scena è stata vista da due persone, estranee ai fatti, che erano all’interno delle rispettive abitazioni. Ricercato dai militari nel suo precedente domicilio ad Abbiategrasso, mentre altri equipaggi hanno proseguito le ricerche nelle aree limitrofe al luogo dell’evento, l’uomo, vistosi braccato dai militari, ha deciso di contattare telefonicamente le forze dell’ordine e consegnarsi spontaneamente ai Carabinieri che hanno proceduto al suo arresto effettuato ad Abbiategrasso.

Nel corso della perquisizione domiciliare nell’’abitazione di Vigevano è stata rinvenuta la mannaia utilizzata per il reato, con la lama di circa 22 cm.

La vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico “San Matteo” di Pavia, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata per una ferita lacera della regione geniena sinistra estesa fino al padiglione auricolare. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato condotto al carcere di Pavia accusato di tentato omicidio.