Una nuova auto per il comando unico di Polizia Locale Pogliano-Nerviano

Dopo Polizia e Carabinieri, l’Alfa Romeo Tonale approda anche nella Polizia Locale di Regione Lombardia. Le prime due auto sono arrivate al Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano e al Comando Unico di Polizia Locale Terre di frontiera.

Il nuovo mezzo presentato a Riccione in occasione della tre giorni delle Polizia Locali d'Italia

La nuova auto è stata presentata venerdì scorso a Riccione in occasione della tre giorni del Convegno delle Polizie Locali d’Italia dove vengono presentate le nuove tecnologie, i nuovi mezzi e i nuovi allestimenti. La nuova Alfa Tonale è stata acquistata dal Comune di Pogliano Milanese grazie a un bando di Regione Lombardia emesso a dicembre 2022, bando che prevedeva il cofinanziamento del 50% della spesa fino ad un massimo di 20mila euro, per l’acquisto di mezzi e attrezzature tecniche per la Polizia Locale. Pogliano ha ottenuto la cifra massima. Un mezzo che permetterà agli agenti guidati dal comandante Stefano Palmeri di lavorare meglio.

Un veicolo con dotazioni importanti per la sicurezza

All’interno del veicolo infatti ci sono dotazioni importanti come per esempio un tablet con tutte le applicazioni operative necessarie agli agenti tra le quali l’applicazione targasystem collegata ai portali installati nelle due città che consente di vedere in tempo reale il passaggio di veicoli segnalati per reati o irregolarità amministrative. Un’auto che garantisce sicurezza agli agenti, all’interno, infatti, è presente una cellula di sicurezza nei sedili posteriori che divide fisicamente conducente e capo pattuglia dai trasportati: ciò consente di portare persone arrestate, fermate o agitate oltre modo in completa sicurezza. Come previsto dalla Convenzione siglata a fine Maggio tra i Sindaci di Nerviano e Pogliano Milanese, il veicolo è confluito nel Comando Unico di Polizia Locale e verrà assegnato all’ufficio Nucleo Operativo.

"Oggi la Polizia Locale è sempre più chiamata a garantire sicurezza per questo servono mezzi sicuri"

«Oggi la Polizia Locale è sempre più chiamata a garantire la sicurezza nell’ambito della città e per questo, la pattuglia di pronto intervento, come accade per le altre forze di Polizia, deve essere dotata di mezzi sicuri ed adeguati anche dal punto di vista delle dotazioni tecniche e strumentali - afferma il comandante Stefano Palmeri - Da quando è stato istituito il Comando Unico, e quindi con la disponibilità di un numero maggiore di agenti con esperienze diverse capita sempre più spesso di intervenire su reati, auto segnalate in black list che si danno alla fuga, e di proprietà di prestanomi, truffe dello specchietto da parte di pregiudicati e molti altri interventi.

A Riccione, presentazione del nuovo mezzo e tre giorni di corsi per gli agenti

Senza dimenticarsi dei vari servizi notturni che si stanno svolgendo dove all’improvviso può capitare l’imprevedibile e si hanno a disposizione poche o nessuna risorsa che possa giungere in ausilio. Ecco perché è ormai fondamentale, oltre ai veicoli ordinari, dotarsi di veicoli robusti sicuri e veloci.» Alla 3 giorni del convegno di Riccione, dove oltre alla presentazione di nuovi mezzi e tecnologie, vengono effettuati corsi qualificati hanno partecipato oltre al Comandante anche 5 agenti del Comando Unico. In particolare, gli operatori hanno effettuato un full immersion nelle materie di propria spettanza per un totale di 20 ore.