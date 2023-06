Una Club House per accogliere gli ospiti del Cps

Un incontro per parlare di salute mentale e per immaginare insieme la nuova Club House di Rho. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato da «Scacco Matto» in programma lunedì dalle 11 alle 13 in via Casati 60 nella frazione rhodense di Passirana.

L'incontro si svolgerà alla presenza di Wladimir Fezza fondatore di Scacco Matto

Una mattinata per immaginare insieme la Club House di Rho che potrebbe essere realizzata, grazie all’aiuto di privati, a favore delle persone con problemi. Un incontro voluto dall’associazione IncontRho che da anni si occupa di queste problematiche, che vedrà la partecipazione di Wladimir Fezza fondatore di «Scacco Matto».

Non possiamo più fare molto per riportare il Cps fuori dall'ospedale

Dopo l’incontro del mattino, nel pomeriggio di lunedì ci sarà la presentazione del progetto presso l’equipe del Cps di via Casati. «Non possiamo più fare molto per riportare il Cps fuori dall’ospedale di Rho - afferma la presidentessa dell’associazione IncontRho - Quello che possiamo fare però è proporre dei luogi nuovi per accogliere tutte le persone che sono in cura al Cps». Una giornata che si annuncia molto interessante aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare per scoprire questo nuovo importante progetto.