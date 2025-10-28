Un grosso incendio distrugge il capannone della Mirva

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30, i Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo

Un Grosso incendio ha distrutto nella tarda serata di ieri un grosso capannone industriale in via Giovanni Keplero al civico 17 a Settimo Milanese.

A prendere fuoco un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di una azienda di import export alimentari

La richiesta di intervento alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è scattata intorno alle 21.30. A prendere fuoco un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di una azienda di import export alimentari, la Mirva. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco oltre a cinque ambulanze del 118.

Nessun ferito, ignote al momento le cause dell’incendio

Fortunatamente, nel rogo nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per domare le fiamme e all’alba di oggi, martedì ancora sette le squadre erano impegnate per cercare di spegnere le fiamme. Ignote al momento le cause all’origine dell’incendio.