Un grosso incendio distrugge il capannone della Mirva

Un Grosso incendio ha distrutto nella tarda serata di ieri un grosso capannone industriale in via Giovanni Keplero al civico 17 a Settimo Milanese.
A prendere fuoco un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di una azienda di import export alimentari
La richiesta di intervento alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è scattata intorno alle 21.30. A prendere fuoco un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di una azienda di import export alimentari, la Mirva. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco oltre a cinque ambulanze del 118.
Nessun ferito, ignote al momento le cause dell’incendio
Fortunatamente, nel rogo nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per domare le fiamme e all’alba di oggi, martedì ancora sette le squadre erano impegnate per cercare di spegnere le fiamme. Ignote al momento le cause all’origine dell’incendio.