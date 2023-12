Un altro presepe vandalizzato: statue buttate a terra nella notte

Ennesimo gesto di inciviltà che denota una deriva sociale sempre più evidente. Nei giorni scorsi, nella notte tra mercoledì e giovedì, ad essere vittima da atti vandalici è stato il presepe di piazza Marconi, quello allestito dal gruppo Alpini di Abbiategrasso di fronte all’ingresso del Municipio, che ieri mattina, giovedì 28 dicembre 2023, è stato trovato con tutte le statuette sdraiate, buttate a terra.

Ennesimo presepe vandalizzato

Un fatto che va ad aggiungersi a quelli che si sono registrati nei giorni prima di Natale a Magenta e Cusago e in altri Comuni dell’hinterland.

Sdegno e sgomento da parte dei cittadini e anche delle autorità. Lapidario il commento dell’assessore Valter Bertani che ha scritto sui social: “Avete visto. E’ vergognoso”.

Nonostante la presenza sul territorio della Polizia Locale che in questi ultimi mesi è riuscita ad aumentare i turni serali, le sgradite sorprese non sono mancate. “La presenza della polizia locale è importante , e in questi mesi siamo riusciti ad incrementare i turni serali in modo considerevole , la Polizia Locale è sempre più presente! Essere vicini ai cittadini è importante per stabilire un legame positivo con la comunità e favorire un ambiente più sicuro!” aveva affermato l’assessore alla sicurezza Chiara Bonomi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Le parole del presidente del Consiglio Comunale

Disappunto , per questo atto di vandalismo, si evince anche dalle parole del presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene :

“E’ un giorno triste per la nostra Città, in quanto il presepe di Piazza Marconi, un'opera d'arte significativa e profondamente legata alle tradizionali celebrazioni natalizie, realizzato con dedizione dal Gruppo Alpini di Abbiategrasso, è stato oggetto di un vile atto vandalico ad opera di ignoti nella notte – ha detto Bottene - Il Gruppo Alpini di Abbiategrasso ha dedicato tempo e impegno alla creazione di questa rappresentazione, che non solo sottolinea la bellezza artistica ma incarna anche i valori cristiani di solidarietà, pace e condivisione che caratterizzano il periodo natalizio: il presepe, con le sue figure rappresentative della Natività, è un messaggio di speranza e amore portato dal Natale. Questo atto vandalico non colpisce solo una rappresentazione artistica, ma ferisce anche il cuore della nostra comunità e il prezioso lavoro svolto dagli Alpini. Desidero esprimere la mia solidarietà al Gruppo Alpini di Abbiategrasso e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla cura del presepe”.

Il dispiacere degli Alpini

A chiudere la carrellata di disappunto il presidente del gruppo Alpini di Bià Alberto Valsecchi che sulla vicenda ha affermato “Il fatto ci ha lasciato sbalorditi, non sappiamo se volessero asportarle ma le avevamo legate saldamente una con l'altra quindi non ci sarebbero riusciti. Dispiace perché dopo l'ottima riuscita della notte di Natale con 100 litri di vino brulé, panettone e spumante distribuiti avevamo raccolto commenti molto positivi per noi. Comunque abbiamo fatto denuncia alle autorità e quindi loro proseguiranno visionando le telecamere. Noi certo non ci scoraggeremo per questo”.

Le statue sono state rimesse a posto poco dopo la triste scoperta.