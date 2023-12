Atto vandalico al presepe: "decapitato" Gesù bambino

Nuovo atto vandalico a Magenta, questa volta a danno del presepe posto sul sagrato della Chiesa di San Rocco. Alcuni ignoti hanno danneggiato la natività decapitando Gesù bambino e danneggiando uno dei bracci della statuetta.

Un gesto orribile sul quale è intervenuto duramente il Sindaco Luca Del Gobbo condannando fermamente quanto accaduto.

“Un gesto inqualificabile che spero sia stata l’ennesima bravata realizzata da qualche sciocco annoiato e che non nasconda dietro anche un attacco a un simbolo religioso. In ogni caso, un gesto deprecabile, da condannare senza se e senza ma. Ora, dopo gli attacchi al patrimonio pubblico, nei parchi e nelle piazze, anche verso un simbolo importante per la nostra Comunità, il presepe che dovrebbe richiamare per tutti la luce che illumina le nostre vite e la nostra società. Questo ennesimo fatto dimostra che tutti, a partire dalle istituzioni, la scuola e soprattutto le famiglie, dobbiamo ripensare la nostra società, pensare a quale direzione abbiamo imboccato. E per far fermare gli atti più o meno gravi che colpiscono allo stesso modo piccole e grandi città, Magenta e Abbiategrasso come Milano, Roma e Palermo, non penso a qualche telecamera in più. Penso a un ripensamento profondo della nostra società, dove si collabori tutti insieme per fermare questo vuoto educativo e di valori che sta bene ormai diffondendosi e che la dice lunga su dove rischiamo di finire e su quale futuro attende noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli”.