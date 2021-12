Un altro furgone incastrato nel sottopasso

CANEGRATE

E' successo questa mattina intorno alle 11; sul posto l'ambulanza della Croce rossa, Polizia locale e Vigili del fuoco. Autista in ospedale

Furgone incastrato nel sottopasso di via Marconi: è successo ancora a Canegrate.

Furgone incastrato, disagi ancora nel sottopasso

Ormai sta diventando quasi una costante: furgoni di passaggio che rimangono incastrati nel sottopasso di via Marconi a Canegrate. L'altezza del ponte è ben specificata ma molti dei conducenti, molto probabilmente, valutano male le dimensioni del loro mezzo. Come avvenuto la mattina di oggi, lunedì 20 dicembre 2021, intorno alle 11. L'autista del mezzo pare che infatti non si sia sentito bene poco dopo l'impatto, una volta uscito dall'abitacolo.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Saronno, una pattuglia della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Sul posto anche un mezzo speciale dei pompieri in quanto si pensava che il conducente fosse rimasto incastrato all'interno del veicolo. L'uomo, 55 anni, ha ricevuto le cure dei soccorritori, che l'hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Intanto la Polizia locale si sta occupando di gestire la viabilità e si è in attesa della gru per spostare il furgone.

A settembre si era verificato l'ultimo caso di mezzo incastrato nel sottopasso.

LE FOTO: