Furgone si incastra nel sottopasso

Furgone incastrato nel sottopasso di via Marconi a Canegrate.

Furgone incastrato

Era già successo in passato con altri mezzi ed è accaduto ancora. Un furgone è infatti rimasto incastrato nel sottopasso di via Marconi a Canegrate. E' la scena alla quale hanno assistito molti automobilisti che oggi, mercoledì 8 settembre 2021, stavano passando per quella strada. Erano circa le 14 quando l'autista del mezzo, calcolando male l'altezza del suo veicolo e quella del sottopasso, ne è rimasto bloccato dopo un forte impatto.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano e alla Polizia Locale. Niente di grave per il conducente, un uomo di 42 anni; il mezzo ne è uscito ammaccato.

LE FOTO: