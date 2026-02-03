Un altro alloggio sgomberato dalla Polizia Locale

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Abbiategrasso è intervenuta in via Fusé negli edifici di proprietà di Aler (l’azienda lombarda per l’edilizia residenziale) per sgomberare un alloggio occupato abusivamente.

Tre persone segnalate

Questa operazione fa parte delle attività di controllo e tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di garantire legalità e corretto utilizzo degli immobili destinati alle fasce più fragili della popolazione. Durante l’intervento, tre cittadini comunitari di nazionalità rumena – due uomini e una donna, tra i 25 e i 30 anni – sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti responsabili dell’occupazione abusiva dell’immobile. Nei loro confronti è stato contestato il reato previsto dall’articolo 633 del Codice Penale, che riguarda l’occupazione arbitraria di edifici o terreni altrui.

L’azione è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra Aler e il Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso, che hanno unito le rispettive competenze per garantire un intervento rapido ed efficace. Questa sinergia ha permesso di risolvere tempestivamente una situazione di irregolarità, evitando ulteriori danni al patrimonio pubblico.

Alloggio messo in sicurezza

Al termine delle operazioni, l’alloggio è stato subito messo in sicurezza tramite la muratura degli accessi, così da prevenire nuove occupazioni abusive. L’immobile potrà quindi essere riassegnato rapidamente secondo le graduatorie previste, tornando alla sua funzione sociale originaria. Tale intervento conferma l’impegno delle istituzioni locali nel contrastare le occupazioni illegali e nel tutelare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a beneficio dei cittadini aventi diritto. L’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi, ha espresso apprezzamento per l’operazione, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole.