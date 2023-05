Un 32enne aggredito e derubato: arrivano i soccorsi

Ancora aggressioni a Legnano. Intorno alle 2.30 di stanotte, domenica 14 maggio 2023, i soccorsi sono stati allertati per un 32enne marocchino aggredito e derubato.

Aggressione a Legnano

Un cittadino di origine marocchina e domiciliato a Legnano, di 32 anni, ha riferito agli agenti del Commissariato di Legnano di essere stato percosso da un gruppo di sconosciuti, che successivamente, gli hanno anche rubato il cellulare. Stando alle prime ricostruzioni, il 32enne stava percorrendo via Verdi in direzione largo Tosi insieme a un connazionale, quando è nato l'alterco con il gruppo e il suo amico. L'uomo si sarebbe quindi intromesso, ma è stato appunto aggredito, riportando una ferita alla testa.

I soccorsi

Sul posto, oltre agli agenti del Commissariato di Legnano, è giunta anche un'ambulanza, che ha trasportato il 32enne all'ospedale di Legnano in codice verde.

Anche ieri un'altra lite

I soccorsi sono stati chiamati anche ieri, sabato 13 maggio, per una lite scoppiata in via Bottini, sempre a Legnano. Secondo le prime ricostruzioni la voce si sarebbe alzata tra un residente e il capocantiere. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma il ferito - un 65enne - è stato poi portato in ospedale in codice giallo.