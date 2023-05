Incidenti nella notte: soccorritori al lavoro

Una serie di incidenti notturni sul nostro territorio hanno visto l'intervento dei soccorritori.

Incidente in A8

Erano circa le 4.20 di oggi, domenica 14 maggio 2023, quando due ambulanze sono dovute intervenire in A8 alla barriera di Milano Nord-Lainate a causa di uno scontro tra auto. L'incidente ha visto rimanere coinvolte 4 persone tra cui due ragazze di 21 e 27 anni, un 29enne e un 31enne. Oltre ai sanitari è stata anche allertata l'Ats di Novate. Per fortuna i feriti non risultavano gravi e sono stati portati in ospedale in codice verde.

Scontro anche a Garbagnate

Soccorritori al lavoro anche lungo la Varesina a Garbagnate, dove si è verificato un incidente tra due auto. Sul posto è giunta un'ambulanza in codice giallo, che ha prestato le prime cure a una ragazza di 24 anni, che poi è stata portata in ospedale a Garbagnate in codice verde.

L'intervento a Legnano

Intorno alle 2.24 un equipaggiamento della Croce Azzurra di Buscate è intervenuto, in codice giallo, in largo Tosi a Legnano per un'aggressione. Oltre ai soccorritori è stato allertato anche il Commissariato della Città del Carroccio. L'uomo di 32 anni è stato poi portato in ospedale in codice verde a Legnano per tutti i controlli del caso.