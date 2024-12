Ultimo saluto ad Albairate al cantante Mario Tessuto

Questa mattina, 9 dicembre 2024, nella chiesa di San Giorgio di Albairate si sono svolti i funerali del cantante Mario Tessuto.

Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Mario Tessuto. Si sono svolti oggi, lunedì 9 dicembre 2024, nella Chiesa di San Giorgio di Albairate, i funerali di Mario Tessuto, cantautore italiano noto per il successo “Lisa dagli occhi blu”, uscita nel 1969.

L’artista, scomparso all’età di 81 anni lo scorso giovedì a causa di problemi cardiaci, ha lasciato un segno nella musica leggera italiana degli anni ’60. La cerimonia ha visto una significativa partecipazione, con la chiesa piena di persone. Al termine del rito, un omaggio musicale ha accompagnato l’uscita del feretro: la sua celebre hit cantata dalla nipote Martina Lisa in un momento di grande commozione. L'artista in pensione viveva da anni a Vigevano insieme alla moglie Donatella.

Mario Tessuto era molto conosciuto nel territorio, soprattutto ad Abbiategrasso dall’associazione Anffas il Melograno, dove è ospite il figlio :

“Da tutti era conosciuto per la sua "Lisa dagli occhi blu" In molti l'hanno cantato, applaudito e stimato professionalmente Per noi Mario Tessuto è stato un Amico, un grande Amico. Tutta la famiglia di Anffas si stringe intorno ai figli e alla moglie Donatella in questo momento di grande dolore Mario ha regalato all'Italia uno dei brani più amati e intonati. A noi di Anffas ha mostrato il suo lato più umano e intimo. Lo ricorderemo sempre per i tanti gesti di gratuità e per la sincera amicizia” queste le parole dell’Associazione per ricordare un vero amico”.