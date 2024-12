Artigiano in Fiera 1.161 verbali per divieti di sosta nella settimana espositiva

Si è chiuso domenica sera Artigiano in Fiera la manifestazione espositiva che ha catturato oltre un milione di visitatori. In nove giorni, dal 30 novembre all’8 dicembre 2024, sono approdati al polo di Rho Fiera Milano 2.800 espositori, 15mila addetti e una media di 70mila-100mila persone in cerca di regali di Natale o pronte ad acquisti di vario genere.

Durante il giorno attive 8 pattuglie, la sera altre due

Durante la manifestazione la Polizia Locale di Rho coordinata dal comandante Antonino Frisone, d’intesa con le forze dell’ordine del territorio, ha messo in atto controlli: su due turni, durante il giorno, erano attive otto pattuglie, la sera dopo le 22 altre due. Controlli per vigilare soprattutto sull’accesso a Fiera in automobile: sono 1.161 le sanzioni emesse, per lo più per divieto di sosta. Soltanto venerdì 6 dicembre 70 i verbali per sosta su aree verdi, mercoledì 4 ben 54 sanzioni su aree verdi e sulle piste ciclabili.

Fermati anche dieci rom con numerosi precedenti penali

Gli agenti rhodensi durante i controlli hanno anche fermato una decina di persone, tutte di origine Rom e tutte con numerosi precedenti penali, a bordo di tre automobili con targa straniera. A quanto pare obiettivo era lasciare una persona in auto al posto di guida, mentre due entravano nei padiglioni espositivi per compiere dei borseggi. Una macchina con targa francese e una con targa rumena sono state fermate mentre si avvicinavano a Rho Fiera. I soggetti a bordo avevano a loro carico diversi ordini di allontanamento da parte dei Questori di numerose città. Dopo il controllo, si sono allontanati spontaneamente.

Bloccato un uomo che doveva essere in carcere e tre persone denunciate a piede libero

Su una terza auto, con targa inglese, viaggiavano tre giovani con precedenti per furto e spaccio di stupefacenti. Nell’auto è stata trovata una modica quantità di stupefacente. Il giovane alla guida era privo di patente di guida: era già stato fermato per la stessa ragione, a Rho ha incassato una denuncia vista la recidiva. A un altro è stato notificato un ordine di carcerazione per scontare una condanna per furto. Per tutti e tre denunce a piede libero. La macchina, priva di assicurazione, è stata confiscata.

Il sindaco Orlandi: "Sosta selvaggia inaccettabile, metteremo dissuasori per impedire l'accesso a alcune aree"

“La sosta selvaggia che si è verificata in questi giorni è inaccettabile. Collocheremo dissuasori per impedire l’accesso ad alcune aree a tutela delle realtà rhodensi della zona che si sentono assediate per oltre una settimana – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro svolto e lo stesso vale per Carabinieri e Polizia di Stato che per nove giorni hanno vigilato sulla zona di Rho Fiera senza trascurare il resto del territorio. Sappiamo che Artigiano in Fiera raddoppierà il prossimo anno, con una edizione in primavera, dal 31 maggio al 3 giugno: esortiamo fin da ora i visitatori a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere i padiglioni espositivi. Non possono pensare di poter parcheggiare ovunque, incuranti dei divieti”.