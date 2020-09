Ultimo abbraccio a Simone, morto dopo 14 anni in stato vegetativo VIDEO

Ultimo abbraccio al nervianese Simone Carnevale, 33 anni, che nel 2006 era finito con l’auto nel Villoresi e da allora si trovava in stato vegetativo.

All’epoca dei fatti il giovane aveva 19 anni. Quella tragica sera – era 26 aprile 2006 – era al volante di una Y10 sulla quale si trovavano anche quattro amici. Residente nella frazione Sant’Ilario, era conosciutissimo. In passato aveva giocato nel Sant’Ilario calcio. E oggi, sabato 19 settembre, i suoi compagni di allora si sono raccolti in chiesa per salutarlo per l’ultima volta e cingere in un abbraccio la mamma, il papà, il fratello Francesco e tutti i suoi cari. Il funerale è stato concelebrato don Alberto Cereda, ex parroco di Garbatola e Sant’Ilario che conosceva Simone ed è stato vicino ai suoi famigliari in questi anni di calvario, e da don William Maggioni.

“Il papà mi ha detto di ringraziarvi tutti, perché ha sentito quel bene che aiuta a camminare – ha detto don Cereda – E mi ha ricordato una preghiera del mese mariano di quell’anno in cui imploravamo la guarigione di Simone e pregavamo Dio di renderci forti e capaci di seguire la via che avrebbe scelto Simone. Una via che ci portato a Dio. Ha vissuto per 14 anni grazie ai genitori e ai medici, perché aveva una famiglia che lo ha cresciuto e accompagnato. I genitori lo hanno amato e l’amore è più forte della morte”.

Riposerà nel cimitero di Rho

Al termine della cerimonia funebre, le spoglie del giovane sono state portate al cimitero di Rho per la sepoltura.

