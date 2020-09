Addio a Simone morto dopo 14 anni dall’incidente: era finito con l’auto nel Villoresi insieme a quattro amici

Addio a Simone dopo 14 anni dall’incidente: il giovane di Nerviano, 33 anni, aveva trascorso gli ultimi 14 in coma dopo che nel 2006 era finito con la sua auto nel Canale Villoresi con a bordo quattro amici.

Addio a Simone dopo 14 anni dall’incidente

Era il 2006 quando si verificò quel terribile incidente. La sera del 26 aprile 2006 Simone Carnevale, nervianese allora 19enne, era alla guida di una Y10 sulla quale si trovavano anche quattro amici. All’improvviso l’auto finì nel Canale Villoresi, in via Garibaldi a Nerviano. Il ragazzo al volante rimase molto sott’acqua, gli amici riuscirono a mettersi in salvo. Portato in ospedale, Simone fu ricoverato in Rianimazione. Da allora non si era più ripreso restando in stato vegetativo. Nelle scorse ore il suo cuore si è fermato per sempre.

La comunità gli darà l’ultimo saluto oggi, sabato 19 settembre 2020, alle 14 all’oratorio di Sant’Ilario.

