La donna di Cisliano aveva soffocato la figlia Edith nella notte tra il 7 e l’8 marzo del 2021: confermato la condanna a 12 anni di reclusione.

Uccise la figlia di 2 anni soffocandola, confermata pena di 12 anni

La Corte d’Assisse d'Appello di Milano, mercoledì, ha confermata la condanna a 12 anni di reclusione per Patrizia Coluzzi, la donna di 45 anni che, nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2021, uccise la figlia Edith di 2 anni soffocandola con un cuscino in casa a Cisliano, nel Milanese, confermando la sentenza della Corte d'Assise di Pavia, che in primo grado aveva condannato la donna.

Per la donna, la procura di Pavia in appello, e la procura Generale di Milano avevano chiesto l'assoluzione considerandola incapace di intendere e di volere.

I risarcimenti confermati

Oltre alla condanna sono stati confermati in secondo grado anche i risarcimenti disposti a Pavia: 650mila euro al padre di Edith, 460mila euro ai nonni paterni e 800mila euro agli altri due figli.

La donna è attualmente detenuta nella Rems, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, a Castiglione delle Stiviere Mantova.

La tragedia

Erano stati i soccorritori e le Forze dell'ordine a trovare, intorno all'una della notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo del 2021, la bambina di 2 anni senza vita e la madre, Patrizia Coluzzi, all’epoca 41 anni, accanto a lei.

L'indagine era stata condotta dal sostituto Roberto Valli insieme al procuratore Mario Venditti. Era stata la donna ad informare il marito, William Anzaghi, con cui era in corso di separazione, che la bambina «non c'era più». L’uomo, preoccupato, aveva così dato l'allarme. Ma soccorritori e Carabinieri giunti sul posto avevano trovato la piccola ormai senza vita.

Accanto a lei, la madre, con superficiali ferite da taglio auto inflitte. La donna era stata portata all'ospedale di Magenta. Il padre della piccola ha in più di un'occasione invocato giustizia per la morte della figlioletta e in suo ricordo, nel novembre del 2021, inaugurò il «Giardino di Edith», nella scuola dell'infanzia Pier Capponi in zona Pagano a Milano che la bimba avrebbe frequentato.