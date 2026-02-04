Uccise il compagno: condannata a 21 anni Stella Boggio

Uccise il compagno, Marco Magagna di Arese, condannata a 21 anni. Per Stella Boggio la Corte d’Assise ha stabilito una pena più elevata rispetto ai 14 anni chiesti dal pm.

Condannata a 21 anni

Una pena più alta rispetto a quanto chiesto dal pm. Condanna a 21 anni di reclusione per Stella Boggio, la 34enne che, tra il 6 e il 7 gennaio 2025, ha ammazzato il compagno Marco Magagna con una sola violenta coltellata al cuore, durante un litigio scoppiato nella mansarda di via Tonale, a Bovisio Masciago, in cui la coppia conviveva di fatto.

Il pm aveva chiesto 14 anni

La richiesta del pm Alessio Rinaldi, che ha sostenuto la tesi dell’omicidio commesso con “dolo eventuale”, era stata di 14 anni, ma i giudici della Corte d’Assise di Monza, presieduta dal giudice Stafania Donadeo, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti rispetto all’aggravante, e non prevalenti come nelle conclusioni del pm.

Risarcimento di 600mila euro

Riconosciuti circa 600mila euro di risarcimento provvisionale a favore dei familiari della vittima. Il dispositivo prevede anche tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena.