Ubriaco va dritto alla rotonda e finisce sul cartello di "Benvenuti"

tasso alcolemico oltre i limiti

Con la sua auto è andato dritto sulla rotonda, spaccando anche parte dell'arredo urbano come la

scritta "Benvenuti a San Vittore Olona".

Grande paura nella notte di oggi, mercoledì 30 luglio, lungo il Sempione. Erano circa le 3 quando un 45enne, residente in paese, era alla guida della sua Dacia Sandero. Arrivato alla rotonda all'altezza della discoteca Maggie's, la rotatoria deve proprio non averla vista in quanto ci è finito contro, "decollando" e

poi riatterrando sulla carreggiata. La vettura ha riportato danni ingenti.

Il conducente non si è fatto nulla di grave, sottoposto all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico molto alto, pari infatti a 1,3. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.