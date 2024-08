Fermato un ciclista su una pista ciclabile di Legnano: l'uomo che andava in maniera molto incerta è stato sottoposto all'alcooltest dalla Polizia Locale risultando con livelli superiori cinque volte la media.

Ubriaco in bicicletta sul marciapiede: denuncia penale e sequestro del mezzo

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della Polizia locale in servizio nella zona centrale di Legnano, appena al di fuori della Ztl, ha intercettato un ciclista che, con andatura incerta, percorreva il marciapiede incurante dei pedoni.

Del ciclista, un cittadino pakistano residente a Legnano, gli agenti hanno subito rilevato il forte alito di alcol decidendo così di sottoporlo ad alcooltest. Dato l’esito positivo, l’uomo è stato condotto al Comando di corso Magenta per la prova con l’etilometro che ha riscontrato un valore di alcool pari a 2,61 g/lt (il valore ammesso non deve essere superiore a 0,5 g/lt).

La denuncia penale per guida in stato di ebrezza

Il personale della Polizia locale ha quindi proceduto alla contestazione delle violazioni al Codice della strada per non condurre la bicicletta a mano nonostante fosse di intralcio ai pedoni (che contempla una sanzione da 26 a 102 euro), per circolazione al di fuori della carreggiata (la sanzione va da 42 a 173 euro) nonché alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e conseguente sequestro ai fini di confisca del mezzo, che è di proprietà della stessa persona.