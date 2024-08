Oggi l'ultimo saluto a Bara, morto nello schianto sulla provinciale

Inveruno saluta per l'ultima volta Bara Diop, deceduto nel tragico incidente stradale verificatosi alle 4 di domenica 28 luglio sulla Sp 149 a Casorezzo.

L'ultimo saluto a Bara Diop

Chi vorrà dare l'addio al 24enne di Inveruno potrà farlo oggi, giovedì 8 agosto, dalle 14 alle 18, alla Casa funeraria Giardino degli angeli di via Marconi 70 a Inveruno. Dopodiché i famigliari - la mamma Oumy, il papà Maniang, i fratelli Assane, Ramata e Malick, gli zii Moustapha e Fallou, la nonna, i cugini - riporteranno la salma in Senegal per seppellirla nel loro Paese di origine. Proprio per consentire ai Diop di portare Bara in Africa, pochi giorni dopo la morte del giovane, i suoi amici più cari avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: in brevissimo tempo sono arrivate donazioni per oltre 14mila euro.

Due vite spezzate sull'asfalto

Quella tragica notte, a bordo della Renault Clio finita fuori strada e ribaltatasi più volte c'erano tre giovani di età compresa tra i 21 e i 23 anni. Stavano andando a mangiare in un fast food per concludere un sabato sera trascorso in compagnia. Due di loro hanno perso la vita: Ismaila Cissé, 23 anni, residente a Cornaredo dopo aver vissuto a lungo a Magenta, è morto sul colpo; Bara Diop è stato invece soccorso da un'ambulanza della Croce rossa di Legnano che lo ha trasportato in gravissime condizioni al Policlinico di Milano, dove si è spento nel pomeriggio seguente.

Solo il conducente si è salvato

Sia Cissé che Bara viaggiavano come passeggeri dell'utilitaria, alla guida si trovava un amico 21enne che ha riportato solo lievi ferite. Cissé è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre Diop e il conducente sono rimasti incastrati all'interno del mezzo e sono stati i Vigili del fuoco (sul posto gli uomini del distaccamento di Legnano e i pompieri volontari di Inveruno) a estrarli dalle lamiere. Sull'accaduto proseguono le indagini dei Carabinieri.