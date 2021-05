Ubriaco in auto: soccorso lungo la Provinciale

Ubriaco in macchina, viene soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate: è successo intorno alle 13.40 di oggi, lunedì 17 maggio 2021, lungo la Provinciale a Busto Garolfo.

Ubriaco in auto: arrivano i soccorsi

Erano circa le 13.40 di oggi, lunedì 17 maggio 2021, quando un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica sono giunte lungo la Strada Provinciale 12 all’altezza di Busto Garolfo, poiché un uomo di 54 anni si era sentito male mentre si trovava alla guida della sua auto. Dai primi riscontri il 54enne è risultato essere ubriaco. Per fortuna non sono avvenuti incidenti; anche l’uomo non è grave ed è stato portato in ospedale in codice verde.