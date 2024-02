Ubriaco in auto semina il panico: denunciato

Ubriaco in auto semina il panico a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Ubriaco in auto, serata ad alta tensione

La gente che si trovava per strada lo ha visto arrivare a bordo della sua auto, a velocità sostenuta. Prima ha abbattuto alcuni cartelli stradali, perdendo anche il paraurti della sua vettura, poi ha imboccato una strada senza uscita dopo aver urtato e danneggiato tre auto in sosta. Qui è uscito dall'abitacolo, cercando di scappare a piedi. Serata ad alta tensione quella che si è vissuta ieri, intorno alle 21.30, a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, nella zona di via Libertà.

L'intervento dei Carabinieri

Chi aveva osservato la scena, non ha perso tempo e ha subito allertato il 112. Dopo pochi istanti sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Nerviano che sono riusciti a bloccare e calmare l'uomo in via San Bartolomeo. Quest'ultimo, 63 anni, di Monza, è stato portato in ospedale per accertamenti dall'ambulanza del 118, arrivata anch'essa sul posto. E per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.