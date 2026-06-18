E' quanto successo la sera di sabato, il guidatore è stato denunciato, patente ritirata e mezzo sotto sequestro

Ubriaco, con l’auto si schianta contro il cancello dei Carabinieri di Parabiago.

Ubriaco, con l’auto si schianta contro il cancello dei Carabinieri

Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a finire contro il cancello della caserma dei Carabinieri di Parabiago. Distruggendolo. E’ quanto successo la notte di sabato, in viale Europa. E’ qui che, intorno alle 2.50, un 35enne che si trovava a bordo della sua Citroen C2, ha sbandato finendo per schiantarsi contro il cancello degli alloggi di servizio dei militari parabiaghesi.

Sottoposto all’alcoltest, il 35enne è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,8: per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sua patente è stata ritirata e l’auto messa sotto sequestro.

