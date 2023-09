Ubriaco alla guida viene fermato dalla Polizia Locale: patente ritirata

Week end di sicurezza stradale: una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e diversi verbali emessi per violazioni al codice della strada. Questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dagli agenti del Comando di Corso Europa a Rho

Quattro verbali emessi e una patente ritirata nella notte tra venerdì e sabato

Il primo week end di controlli straordinari messi in atto dagli agenti della Polizia Locale di Rho ha permesso di contestare alcuni verbali e ritirare una patente, con sequestro del veicolo ai fini della confisca. A partire dalle 21 di venerdì, fino alle 2 di sabato, sono stati controllati 21 conducenti effettuando il pretest per il consumo di alcol prima di mettersi alla guida. Sono stati contestati 4 verbali e un conducente è risultato positivo all’alcoltest: gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata posta sotto sequestro.

Quattro automobilisti sanzionati per infrazioni al codice della strada

La sera successiva, i controlli si sono prolungati fino alle 2.30 del mattino. Ventitré i veicoli controllati, con altrettanti pretest per il consumo di alcol eseguiti. E’ stato effettuato un solo test con etilometro, ma nessun conducente è risultato positivo, né per uso di alcol né per uso di sostanze psicotrope. Sono stati sanzionati quattro conducenti per infrazioni al Codice della strada.

Un finanziamento dalla Regione di 8.400 euro per realizzare controlli straordinari

Regione Lombardia ha concesso al Comune di Rho un finanziamento pari a 8.405 euro per realizzare controlli straordinari durante il mese di settembre. Il primo servizio dei week end di sicurezza stradale ha visto coinvolte tre pattuglie del comando rhodense di corso Europa. I controlli proseguiranno nei prossimi week end, con le stesse modalità.