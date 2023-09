Tenta di suicidarsi buttandosi sotto un bus: salvata dalla Polizia locale di Rho

Intervento provvidenziale da parte di tre dipendenti comunali di Rho, tra cui il comandate della Polizia Locale, i quali hanno fermato una donna in corso Europa che ha tentato più volte di suicidarsi lanciandosi contro le auto e i bus di passaggio.

Tenta di suicidarsi: salvata dalla Polizia Locale

Un brutto episodio ha visto positivi protagonisti tre dipendenti comunali attorno alle 13.20 del 5 settembre 2023. Il comandante della Polizia Locale Antonino Frisone, un funzionario dei Servizi Sociali e una assistente sociale, che si trovavano nei pressi dell’incrocio tra corso Europa e via De Amicis all’altezza del Santuario di ritorno da riunioni al palazzo municipale, hanno notato una donna che era in procinto di attraversare l'incrocio ma in mezzo alla carreggiata e rischiava ripetutamente di essere travolta dai veicoli in transito.

La 55enne, di origini sudamericane, nonostante i ripetuti richiami verbali effettuati, continuava a barcollare e a permanere in mezzo alla strada dicendo che si voleva uccidere. Mentre il comandante Frisone allertava una pattuglia della Polizia locale, i due dipendenti hanno fermato la donna, accompagnandola sul marciapiede di Via De Amicis per garantirle sicurezza.

Tratta in salvo ha tentato nuovamente di farla finita

A quel punto, hanno cercato di capire le sue ragioni e cosa volesse fare. Lei ha fornito risposte evasive. Appariva confusa e in un evidente stato di alterazione psicofisica che la portava a manifestare continuamente l'intenzione di suicidarsi: “La vita è mia – ripeteva – Nessun altro può intervenire".

Tratta in salvo una prima volta, la donna ha cercato di lanciarsi nuovamente sulla strada al passaggio di un autobus di linea: in questo caso è stata trattenuta dal comandante Frisone, in abiti borghesi.

All’arrivo della pattuglia della Polizia Locale, composta da agenti donna, di una ambulanza inviata dal pronto intervento AREU e anche di una volante della Polizia di Stato, la donna è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese dove ora è ricoverata dopo essere stata sottoposta a sedativi. In seguito alla valutazione dello psichiatra è stato deciso un Trattamento sanitario obbligatorio.