La Polizia Locale sventa un tentativo di suicidio: i complimenti dell'assessore La Russa

Grazie all'intervento della Polizia Locale di Rho in Corso Europa questo pomeriggio, 5 settembre 2023, si è riusciti a sventare un tentativo di suicidio da parte di una donna. Un gesto nobile sottolineato dall'assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa.

afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando la notizia del suicidio sventato dalla polizia locale di Rho, questo pomeriggio, in Corso Europa.

“L’episodio avvenuto questo pomeriggio a Rho dimostra, ancora una volta, l’importante funzione sociale svolta dalla polizia locale. Gli agenti non rappresentano soltanto un presidio di sicurezza ma sono anche figure preziose al servizio dei cittadini, con i quali sono a stretto contatto nella vita di tutti i giorni. Uomini e donne in divisa che ci inorgogliscono per l’impegno e il senso civico che dimostrano quotidianamente sulle nostre strade” conclude l’assessore.