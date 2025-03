Truffa dello specchietto, la Locale ferma presunto autore di diversi raggiri

Nuova operazione della Polizia Locale di Bareggio contro i raggiri sul territorio. Nella mattinata di venerdì due pattuglie hanno fermato il presunto autore, un 30enne pluripregiudicato, di varie cosiddette truffe dello specchietto perpetrate in vari Comuni e anche in altre Regioni.

Lo scorso agosto, con lo stesso raggiro, aveva sottratto 500 euro ad un’anziana di Bareggio, la quale subito dopo aveva chiesto l’intervento della Polizia Locale e aveva sporto denuncia per quanto accaduto. L’uomo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato denunciato e, in aggiunta al procedimento penale, il Comandante richiederà al Questore il provvedimento di divieto di ritorno sul territorio di Bareggio.

Così ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati:

"Facciamo i complimenti a tutto il Comando della Polizia Locale per questa importante operazione che ha permesso di identificare e fermare un soggetto che da mesi metteva a segno truffe, in particolare agli anziani. Un’operazione che dimostra ancora una volta come la nostra Polizia Locale sia sempre a fianco del cittadino e non sia presente solo, come pensa qualcuno, quando c’è da fare le multe".