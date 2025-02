Truffa del sordomuto al centro commerciale, finte invalide tentano di raggirare due carabinieri

Entrambi in borghese, il padre comandante della stazione di Cesate, il figlio invece carabiniere alla stazione di Monza sventano la truffa del sordomuto al Centro Commerciale di Arese messa in atto da due donne nei confronti di alcuni clienti.

I due militari in borghese stavano passeggiando nella galleria del Centro quando sono stati avvicinati dalle due truffatrici

Esibivano un finto certificato che attestava una invalidità fasulla e poi cercavano donazioni. Si fingevano sordomute, giocando con una finta invalidità che non avevano per fare leva sulla generosità di possibili vittime quando sulla loro strada, la galleria del Centro Commerciale di Arese, hanno incontrato due carabinieri in borghese. I due che stavano passeggiando, insieme agli altri passanti sono stati avvicinati dalle due donne.

Addosso avevano diversi certificati falsi e 180 euro in contanti

Le due truffatrici, di 27 e 25 anni di origine romena, entrambe con precedenti, sono state smascherate. I due militari hanno richiesto l'intervento dei colleghi del Gruppo di Rho che hanno denunciato le donne per truffa aggravata. Addosso avevano diversi certificati di invalidità falsi e 180 euro in contanti