Trovato un corpo senza vita in un canale

Macabro ritrovamento a Garbagnate Milanese, dove in viale Forlanini è stato rinvenuto un corpo senza vita.

Trovato un corpo in un canale nei pressi del nuovo ospedale

L’allarme è scattato oggi, sabato 29 novembre, pochi minuti prima delle 13, quando un passante ha notato un corpo galleggiare in un canale scolmatore nei pressi dell’ospedale nuovo. L’uomo ha chiamato subito il 112 e la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Caronno Pertusella e l’automedica. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Rho e Garbagnate e i Vigili del fuoco del locale distaccamento volontario. È stato chiesto inoltre il supporto del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) in arrivo da Milano.

Il cadavere è stato recuperato dai pompieri del Nucleo fluviale

Le operazioni di recupero sono durate un paio d’ore. Poco prima delle 15.30 gli operatori del Saf hanno recuperato il corpo. Si tratta di un uomo di 43 anni.