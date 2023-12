Trovato un coltello all'interno del presepe: i carabinieri indagano

Ennesimo episodio riguardante uno dei presepi presenti nelle piazze della città: questa volta è toccato al presepe di San Vittore Olona al cui interno è stato ritrovato un coltello.

Trovato un coltello all'interno del presepe

Pomeriggio di grande paura quello vissuto da alcune mamme nel centro di San Vittore Olona: nel presepe realizzato dall'associazione Olona Viva, presente nella piazza della parrocchia cittadina, è stato ritrovato un coltello da cucina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano che hanno allontanato le persone presenti e poi preso in custodia il coltello abbandonato nel piccolo presepe presente sopra un carretto. I militari stanno indagando per cercare di capire chi abbia lasciato quel coltello nel presepe. Olona viva nega categoricamente che l'oggetto possa essere stato lasciato per errore all'interno del carretto.