Trovato un cadavere in casa

Dramma nel pomeriggio di venerdì a Cuggiono dove le Forze dell'ordine hanno rinvenuto il cadavere di un 45enne in casa: l'ipotesi più probabile è del gesto volontario

Il cadavere in una casa in centro a Cuggiono

Sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco e soccorritori del 118 ma per lui non c'era più nulla da fare. Grande spiegamento dei mezzi di soccorso nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, nel centro di Cuggiono. L'allarme è scattato in via Piantanida, a due passi dalla centralissima piazza San Giorgio. È qui che, in un appartamento, è stato trovato esanime un uomo di 45 anni, originario di Bernate Ticino.

Dopo che i Vigili del fuoco si sono aperti un varco per entrare nell'alloggio, i sanitari hanno trovato il corpo dell'uomo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le Forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi di rito per accertare le cause della morte, che si sono protratti fino alla tarda serata. Stando a quanto emerso, l'ipotesi più probabile è quella del gesto volontario.