Magenta

Si ipotizza un arresto cardiaco, l'autopsia farà chiarezza.

E’ stato trovato senza vita nella sua casa di Magenta, a soli 25 anni, nella mattinata di martedì 26 ottobre. L’ipotesi è che sia stato colto da un malore, ma sarà l’autopsia a chiarire ogni dubbio

Trovato senza vita nella sua casa a 25 anni

Magenta è addolorata per la scomparsa di un giovane papà, Danilo Pilocane, trovato riverso a terra nella sua casa in zona nord.

Inutili i soccorsi degli operatori del 118, ma giunto il ospedale è stato dichiarato il decesso. L’ipotesi che che la vita del 25enne sia stata stroncata da un arresto cardiaco, sulle cui cause, ora, gli esami autoptici faranno chiarezza.

Il dolore degli amici

Tante le manifestazioni di vicinanza e affetto giunte dagli amici sui social, tutti sorpresi gli amici, travolti dall'improvvisa notizia della scomparsa di un govane che aveva ancora tutta la vita davanti a sè. Le esequie si terranno venerdì 29 alle 15 in Sacra Famiglia.