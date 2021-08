In arresto cardiaco sul volo Pescara-Palermo, tra i medici che la salvano anche il primario di Legnano

In arresto cardiaco sul volo Pescara-Palermo, tra i medici che la salvano anche il primario della cardiochirurgia di Legnano.

Paura ieri sera, lunedì' 9 agosto, sull'aereo di Volotea, giunto a Palermo da Pescara. Una passeggera è stata infatti colpita da arresto cardiaco ma per sua fortuna cinque medici presenti a bordo sono riusciti a rianimarla. Dopo l'atterraggio, la donna, una volta rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in ospedale con un'ambulanza del 118. Tra i medici accorsi in suo aiuto anche Germano Di Credico, primario della cardiochirurgia dell'ospedale di Legnano.