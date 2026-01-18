Dramma ad Arconate nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, quando un uomo è stato trovato senza vita in un’area verde.

Trentasettenne trovato senza vita nel Parco degli Alpini

L’allarme è scattato poco dopo le 8, dopo il ritrovamento del corpo nel Parci degli Alpini di via Moiona. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e l’automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un arconatese di 37 anni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Questi ultimi hanno accertato che si è trattato di un gesto estremo.

“Ci stringiamo alla famiglia con rispetto e silenzio”

La tragica notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove l’uomo era molto conosciuto, suscitando profondo cordoglio. Un messaggio di partecipazione al lutto è giunto anche dall’Amministrazione comunale, che ha così scritto sulla propria pagina facebook istituzionale:

“La comunità di Arconate è profondamente scossa dalla tragica notizia di questa mattina. Un evento doloroso che colpisce tutti e lascia sgomenti. In questo momento di sofferenza, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia che sta affrontando un dolore immenso. A loro va il pensiero di tutta la comunità, che si stringe con rispetto e silenzio attorno a chi oggi vive la tragica perdita di un congiunto”.