Trovato senza vita nel parco del plis tra via Molino e via Mattei

Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note dalle forze dell’ordine è stato trovato senza vita, intorno alle 16 in via Mattei a Rho, nel parco del Plis basso Olona
Il decesso avvenuto nell’area situata a ridosso di Villa Scheibler
L’allarme è stato dato al 112 servizio d’urgenza pochi minuti dopo le 16. Sul posto in pochi minuti i volontari della Misericordia di Arese con un’ambulanza, e l’elisoccorso inviato dall’ospedale milanese di Niguarda. Quando i soccorritori sono arrivati nell’area verde situata davanti a Villa Scheibler per l’uomo non c’era più nulla da fare e il medico in servizio sull’elisoccorso non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso.
Sembrerebbe trattarsi di un insano gesto compiuto dall’uomo
In via Mattei anche i Carabinieri della Compagnia di Rho che in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari al momento non hanno escluso nessuna ipotesi anche si prende sempre più piede quella di un insano gesto compiuto dalla persona trovata senza vita.