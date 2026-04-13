Trovato senza vita nel parco del plis tra via Molino e via Mattei

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l'uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, non c'era più nulla da fare

Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note dalle forze dell’ordine è stato trovato senza vita, intorno alle 16 in via Mattei a Rho, nel parco del Plis basso Olona

Il decesso avvenuto nell’area situata a ridosso di Villa Scheibler

L’allarme è stato dato al 112 servizio d’urgenza pochi minuti dopo le 16. Sul posto in pochi minuti i volontari della Misericordia di Arese con un’ambulanza, e l’elisoccorso inviato dall’ospedale milanese di Niguarda. Quando i soccorritori sono arrivati nell’area verde situata davanti a Villa Scheibler per l’uomo non c’era più nulla da fare e il medico in servizio sull’elisoccorso non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Sembrerebbe trattarsi di un insano gesto compiuto dall’uomo

In via Mattei anche i Carabinieri della Compagnia di Rho che in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari al momento non hanno escluso nessuna ipotesi anche si prende sempre più piede quella di un insano gesto compiuto dalla persona trovata senza vita.