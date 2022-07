Trovato senza vita in centro a Magnago. E' stato dato l'allarme stamattina alle 8: si tratta di un uomo di 56 anni.

La chiamata al 112 è avvenuta alle 8:01: nel pieno centro di Magnago è stato trovato un uomo ormai senza vita. Sono stati vani tutti i tentativi di soccorso: sul posto, infatti, sono arrivati i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Azzurra e un'automedica.

Aveva 56 anni l'uomo che sta mattina è stato trovato senza vita in piazza San Michele di Magnago. Per far luce sulla dinamica dell'evento è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.

