Trovato senza vita in casa. Era morto da un mese

Dramma a Legnano. Nella notte di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, il corpo senza vita di un uomo di 76 anni è stato trovato nella sua abitazione di via Cimarosa. Erano circa le 14 quando i vicini, sentendo un forte odore provenire dall’appartamento dell’uomo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione: la morte, per cause naturali, risalirebbe ad alcune settimane prima, molto probabilmente a un mese fa.